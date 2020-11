La selecció femenina de Catalunya que ha derrotat Madrid per 4 a 0 a la final.

Hockey

01.11.2020 | 16:05

Les seleccions catalanes sub-18, tant en categoria masculina com femenina, s'han proclamat campiones d'Espanya aquest diumenge a València. En les finals disputades a la capital del Túria, han derrotat en els dos casos a Madrid. Pel que fa a la competició femenina, Catalunya ha guanyat per un rotund marcador de 4 a 0. En l'apartat masculí, Catalunya s'ha fet amb la victòria per 2 a 1. Les dues seleccions comptaven amb una important representació terrassenca.