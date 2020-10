El San Cristóbal visita un Manresa que encara no ha puntuat

Futbol. Tercera Divisió

31.10.2020 | 04:00

El San Cristóbal disputa demà, a les 12 del migdia, el seu segon partit de la temporada al camp del Manresa. Els parroquials viatgen a la capital del Bages després d'una bona estrena a casa contra la Montañesa, a qui van derrotar per 1 a 0 a Ca n'Anglada. Oliver Ballabriga, tècnic del San Cristóbal, ja podrà recuperar Tino Mendoza i Sergi Martínez després que la setmana anterior no juguessin per una sanció. Ricki encara és baixa per lesió. El conjunt egarenc viatja amb el propòsit de puntuar per situar-se en una posició avantatjosa davant d'un rival que no ha signat un bon inici de temporada. El San Cristóbal va afrontar el començament de la Lliga amb poca preparació per l'aturada que va assumir per culpa d'un positiu per coronavirus. Ara, més rodat, l'equip protagonitza la primera sortida. Després d'una molt bona pretemporada, els manresans han perdut en els dos primers partits del campionat, en els dos casos per un marcador mínim. Van caure a casa en l'estrena per 0 a 1 contra el Castelldefels i en la segona per 1 a 0 al camp de l'Igualada. Ferran Costa, segon entrenador del Terrassa la temporada anterior, és el responsable tècnic de l'equip blanc-i-vermell, immers en un procés de construcció d'un nou projecte esportiu i social.