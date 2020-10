Àlex Fernández i Galeano, baixes per lesió en el Terrassa FC

Futbol. Tercera Divisió

31.10.2020 | 13:27

Els centrecampistes Àlex Fernández i Fernando Galeano, han quedat fora de la convocatòria del Terrassa FC per al partit d'aquest diumenge contra el Castelldefels. El tècnic, Xevi Molist, ha fet pública la llista de 18 jugadors en la que tampoc està per problemes físics Luna. Àlex Fernández i Galeano arrossegaven molèsties físiques i l'entrenador egarenc ha preferit no arriscar per tenir-los disponibles de cara a futurs compromisos. Molist haurà de fer canvis a l'onze inicial i és previsible que Adri Lledó disputi el seu primer partit des de l'inici. El Terrassa juga aquest diumenge a les 5 de la tarda, a porta tancada, el seu segon encontre del campionat després d'estrenar-se amb una victòria al camp del Valls.