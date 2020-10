Suspesa la concentració de la selecció femenina per un positiu de Covid

Hockey

29.10.2020 | 15:34

La concentració que la selecció espanyola femenina de hockey estava realitzant a València ha estat suspesa per un positiu per coronavirus en una de les jugadores de l'equip. L'afectada és asimptomàtica i entre la resta del grup no s'ha donat cap més cas després de fer les proves PCR. Tot el grup s'havia fet els tests corresponents abans de la concentració. La jugadora afectada havia informat que havia estat en contacte estret amb un positiu. Malgrat no haver-hi més casos, el protocol dels serveis mèdics de la Federació Espanyola ha resolt donat per acabada la concentració que va començar el 27 d'octubre i que havia de finalitzar l'1 de novembre.