Instal·lacions tancades, esport territorial aturat i partits sense públic

Poliesportiu

29.10.2020 | 16:14

L'esport català i terrassenc afronta noves restriccions després de les mesures adoptades aquest dijous per la Generalitat amb la finalitat d'aturar l'expansió de la pandèmia del coronavirus. La principal novetat és el tancament de les instal·lacions i equipaments esportius, excepte aquells que estiguin destinats a l'entrenament dels equips que competeixin en campionats de caràcter estatal. Totes les competicions d'àmbit territorial seguiran suspeses com en les dues darreres setmanes i per un nou període de quinze dies.

El nou paquet de mesures estableix la prohibició de la celebració d'entrenaments i la disputa de partits amistosos. I els partits de les categories estatals que es disputin hauran de ser a porta tancada, sense la presència de públic.