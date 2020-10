Els tests de Covid seran obligatoris cada setmana a Tercera

Futbol

29.10.2020 | 12:05

La Federació Espanyola de Futbol ha anunciat aquest dijous que tots els equips que participin en competicions estatals no professionals, entre les quals es troba la Tercera Divisió amb la presència de Terrassa FC i San Cristóbal, hauran de passar cada setmana de competició els tests de control de la Covid-19. La mesura, en Primera Nacional femenina en què competeix el Terrassa FC, serà cada catorze dies de la mateixa manera que a la Divisió d'Honor juvenil i a la Lliga Nacional, categories en què competeixen els equips del Jabac.

Qualsevol jugador o jugadora que no hagi passat el test en els terminis fixats no podrà participar en els partits de competició. I si un equip no disposa del mínim de participants que hagin passat els controls, perdrà el partit.

Pel que fa als equips no professionals que participin en la Copa del Rei, com és el cas del Terrassa FC, quan s'enfrontin a un rival de Primera o Segona Divisió tots els seus membres hauran de passar el test amb l'anterioritat mínima suficient segons el protocol dels equips professionals.

Totes aquestes mesures seran vigents ja per a la jornada del 14 i 15 de novembre.