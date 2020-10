La UD Les Fonts suspèn tota l'activitat

28.10.2020 | 04:00

L'únic club esportiu de la ciutat que ha pres la determinació de suspendre de manera immediata tota la seva activitat esportiva fins a nova ordre és la UD Les Fonts. Tots els equips de futbol i futbol base de l'entitat que presideix Artur Travesa es quedaran a casa davant d'aquesta segona onada de la pandèmia. No hi haurà entrenaments ni tampoc partits de cap mena. Aquesta mesura s'ha pres davant de la incertesa generada per la pandèmia i tenint en compte que previsiblement no hi haurà competició esportiva de base ni amateur fins almenys la setmana vinent. Inicialment, aquest cap de setmana ja es podrien reprendre els partits, però tot sembla indicar el contrari.