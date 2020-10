L'esport, en toc de queda

Poliesportiu

Jordi Guillem

27.10.2020 | 20:10

El toc de queda decretat per la Generalitat per la segona onada de la Covid afecta de forma molt significativa tota la planificació esportiva dels clubs esportius terrassencs. I ho fa de manera transversal, des de l'esport de base fins als equips séniors, professionals i no professionals. Totes les instal·lacions han d'estar tancades a les nou del vespre. Tot i que acaten la norma, molts dirigents de l'esport terrassenc la troben injusta, especialment pel que fa als equips que estan competint. Les entitats s'han vist obligades a reestructurar les seves graelles d'entrenaments, que seran més curts. Alguns, com el CN Terrassa, han col·locat entrenaments el dissabte i fins i tot el diumenge.

Jordi Martín, president del CN Terrassa, assenyala que el toc de queda ha obligat a refer tot l'organigrama d'entrenaments de les seccions. "En un club tan gran com el nostre, canviar els horaris per adaptar-nos a la normativa suposa un trasbals molt important. Hem reestructurat els horaris i fins i tot n'hem hagut de traslladar alguns al dissabte i fins i tot a la franja de diumenge al matí", assenyala.

També s'han vist afectades les classes dirigides, que acabaran a dos quarts de nou. La megafonia adverteix a tres quarts de nou que el club tanca a les nou. Els equips séniors de waterpolo, natació, bàsquet i futbol s'entrenen entre tres quarts de vuit i dos quarts de nou.

La suspensió de totes les competicions esportives que va decretar la Generalitat expira aquest divendres. Per tant, aquest mateix cap de setmana es podria ja reprendre l'activitat. És, però, una hipòtesi molt poc probable donat el toc de queda i les possibles restriccions que es preparen per als caps de setmana. Així ho veu la majoria de directius.

El hockey és un altre dels esports que pateix el toc de queda. El president del Club Egara, Pere Marcet assenyala. "Ens hem queixat a la secretaria general de l'Esport i vam tractar el tema també en una reunió de Foment. Nosaltres movem un miler d'esportistes, entre la base i els equips sénior. Tot i disposar de tres camps de hockey, hem hagut de retallar els entrenaments. Els primers equips han d'acabar d'entrenar abans de les nou del vespre i no és gens senzill", assenyala Marcet.

Terrassa i San Cristóbal

Pel que fa al futbol, el Terrassa FC ha passat els entrenaments de tot el futbol base, el futbol femení i el futbol sala de tres a dos dies setmanals, mentre que el primer equip acaba d'entrenar mitja hora abans. Si ho feia de vuit a nou i mitja, ara ja ho està fent de tres quarts de vuit a les nou. El futbol base ocupa també durant el cap de setmana. Pel que fa al San Cristóbal, la primera plantilla, que milita també a la Tercera Divisió, s'exercita ara de set a tres quarts de nou del vespre. "Hem escurçat els horaris d'entrenament i hem ajustat les franges", explica el president del club de Ca n'Anglaga, Francesc Manchado.

El Jabac, per la seva banda, ha intentat, en paraules del seu president, Carles Mota, "prendre la decisió que molesti menys a tothom". Els dos juvenils, que debuten aquest cap de setmana en competicions nacionals, es preparen a les quatre de la tarda. S'han reduït també les franges d'entrenaments i el club, com tots, tanca a les nou per a donar temps als futbolistes a arribar a casa abans de les deu.