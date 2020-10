La Federació Catalana ajorna l'inici de les competicions de rugby

Rugby

28.10.2020 | 14:49

La Federació Catalana de Rugby ha anunciat aquest dimecres l'ajornament de l'inici de les competicions d'aquesta temporada, en les que participen els diferents equips del club Carboners de Terrassa. En concret, s'ajorna el començament per un termini de quinze dies, fins al cap de setmana del 12 i 13 de desembre. Aquesta mesura s'ha pres després de les noves restriccions aplicades per la Generalitat de Catalunya arran la pandèmia del coronavirus. La Federació tenia previst començar la temporada a finals de novembre. Els partits amistosos es podran fer a partir del 14 de desembre, sempre que hi hagi llum verda de les autoritats sanitàries. La Federació té previstos escenaris alternatius per a més endavant en cas que el mes de desembre no sigui possible començar.