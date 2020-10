Carlota Petchamé no ha anat a València amb la selecció per un contacte amb un positiu

Hockey

28.10.2020 | 11:21

La selecció espanyola femenina de hockey s'entrena fins diumenge a València en la seva primera concentració des de l'inici de la pandèmia. Deu de les 29 jugadores convocades per Adrian Lock són terrassenques. Hi ha hagut algunes baixes en relació a la convocatòria inicial. La davantera egarenca del Júnior Carlota Petchamé no ha pogut ser a València per haver estat en contacte amb un positiu de Covid, igual que la portera Melani García i Anna Gil, que guarden també quarentena.

La terrassenca Laura Bruguera i Laura Vidosa van entrar en substitució de les lesionades Flor Amundson i Carmen Cano. Les deu egarenques que treballen a les ordres de Lock són: Berta Bonastre, Maria Tost i Carola Salvatella (Club Egra); Júlia Strappato, Georgina Oliva i Marta Grau (Júnior); Júlia Pons i Clara Ycart (CD Terrassa) ; Laura Bruguera (San Pablo Valdeluz) ; i Clara Badia (Mannheimer). La selecció prepara els Jocs Olímpics de Tòquio.