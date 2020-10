El defensa de l'Egara Marc Recasens, conduint la bola. Nebridi Aróztegui El defensa de l'Egara Marc Recasens, conduint la bola.

Hockey. Divisió d'Honor masculina

Excessiu correctiu per a un Egara desencertat

Redacció

26.10.2020 | 20:24

Un Club Egara que comptava fins ara els seus partits per victòries va caure per 4 gols a 0 a Madrid davant del Club de Campo i va perdre el lideratge. Els homes que prepara Ramon Sala s'han situat en la quarta posició amb els mateixos dotze punts que té el seu botxí de diumenge. Els del Pla del Bon Aire no van tenir el...