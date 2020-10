Hockey. Divisió d'Honor masculina

La poca contundència defensiva va condemnar el CD Terrassa

26.10.2020 | 20:24

Massa regals defensius del CD Terrassa al camp de La Albericia van conduir al CD Terrassa a perdre per 5 a 2. El conjunt que dirigeix Ramon Rius es va veure superat per un Tenis que va tenir més possessió i va saber aprofitar-se de la falta d'atenció defensiva del conjunt de Les Pedritxes. Tot i anar sempre per darrere en el...