Ballabriga destaca la feina defensiva

27.10.2020 | 04:00

Oliver Ballabriga, entrenador del San Cristóbal, sap que cada partit és una final en la cursa per obtenir la permanència. I per aquest motiu celebrava començar la Lliga amb tres punts al sarró. "Era important començar bé. Ens hem de fer molt forts a casa", explicava al final de l'encontre. "Era bàsic guanyar per agafar confiança. No ha estat un bon partit, però hem defensat bé en un partit on teníem pocs canvis." El tècnic parroquial va manifestar que la feina defensiva esdevindrà fonamental en el futur. "La Montañesa té bons jugadors i calia defensar amb ordre. Deixar la porteria a zero és molt important. La nostra idea és corregir el problema de l'any passat, en què encaixàvem massa gols. Serem més defensius per ser més efectius i aconseguir l'objectiu de la permanència."