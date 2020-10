La selecció espanyola, concentrada a l'hotel Don Cándido de Terrassa

Hockey

La selecció espanyola masculina de hockey es troba concentrada des d'aquest dilluns i fins al dimarts dia 3 de novembre a l'hotel Don Cándido de Terrassa. Es tracta de la primera concentració dels internacionals de Soyez des que van veure interrompuda la seva trobada a València per l'emergència sanitària motivada per la pandèmia. El migcampista terrassenc de l'Atlètic ha estat baixa de darrera hora, ja que segueix lesionat. Són, per tant, 25 els jugadors que s'entrenaran aquests nou dies als camps del Club Egara, l'Atlètic i el CD Terrassa. Tretze d'ells són egarencs, tot i que el defensa del Club Egara Josep Romeu s'està recuperant d'una lesió i s'entrenarà a un ritme inferior al dels seus companys.

Els egarencs que ha cridat Soyez són els següents: Pepe Cunill, Albert Beltrán, Marc Boltó i Joan Tarrés (Atlètic); Quico Cortès, Josep Romeu, Marc Recasens i Pau Quemada (Club Egara); David Alegre, Roc Oliva, Marc Miralles, Vicenç Ruiz i Xavi Lleonart (RC Polo). Cinc dels internacionals egarencs són de l'RC Polo, mentre que Egara i Atlètic n'aporten quatre cadascun.