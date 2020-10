Robatori en el vestidor del San Cristóbal

Futbol. Tercera Divisió

Josep Cadalso

25.10.2020 | 16:09

La plantilla del primer equip del San Cristóbal va patir aquest divendres un robatori mentre estava realitzant el darrer entrenament abans de l'inici de la Lliga de Tercera Divisió, que s'ha produït aquest diumenge per als parroquials. Jugadors i membres del cos tècnic estaven realitzant una sessió de vídeo del seu primer rival al campionat, la Montañesa, quan un membre del club va observar com una persona sortia corrents de la zona de vestidors carregant una bossa esportiva. Fora del camp, un cotxe l'esperava per marxar a tota velocitat.

Els autors del robatori es van emportar diners en metàl·lic, telèfons mòbils i un ordinador, a més de peces de roba i altres objectes personals dels jugadors del primer equip del San Cristóbal.