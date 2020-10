Un gol d'Obispo dóna la primera victòria al San Cristóbal

Futbol. Tercera Divisió

Josep Cadalso

25.10.2020 | 16:00

El CP San Cristóbal ha obtingut aquest diumenge la primera victòria al campionat de Lliga, després de derrotar per 1 a 0 la Montañesa al Camp Municipal de Ca n'Anglada. Els locals s'han sobreposat a les baixes de Sergi Martínez i Tino Mendoza (el club ha decidit no alinear-los davant els dubtes existents per si estaven sancionats de la temporada anterior) i el tècnic., Oliver Ballabriga, s'ha vist obligat a redissenyar l'equip, situant Chechu al centre del camp i Mario Domingo com a improvisat lateral esquerre. Malgrat aquests inconvenients, els parroquials han fet un exercici de sacrifici per estrenar-se al campionat amb un resultat positiu que els permet mirar el futur amb optimisme.

El partit se li ha posat de cara al San Cristóbal al minut 14, quan Obispo ha marcat l'únic gol de l'encontre en rematar al primer pal una falta llençada per Mario Domingo. La Montañesa, que havia començat el partit exercint un major domini, ha notat el gol en contra i la seca producció ofensiva ha estat limitada. Abans del gol, Jooaquin García va generar una situació de perill a l'àrea egarenca i després l'única acció destacable ha estat un xut de Velillas per sobre de la porteria defensada per Samu Zapico. El San Cristóbal ha gestionat bé l'escenari, amb un treball defensiu destacable i al minut 45 ha estat a puint d'augmengtar la seva renda en una acció de Roger Escamilla, que ha rematat amb dificultats perquè Segovia aturés el xut.

A la segona meitat, la Montañesa ha incrementat la seva pressió amb un joc directe que la defensa local ha controlat força bé. Una rematada de cap de l'exparroqual Àlex Alba al travesser ha estat la millor ocasió visitant. El San Cristóbal, dedicat sobretot a defensar-se, també ha pogut augmentar la diferència en el tram final del partit. Primer en una rematada d'Escamilla a la que hi ha respòs de forma brillant Segovia i després en una acció de contraatac que Escamilla no ha pogut resoldre de forma favorable.