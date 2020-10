La Mitja Marató és una de les activitats més rellevants del calendari esportiu. Lluís Clotet La Mitja Marató és una de les activitats més rellevants del calendari esportiu.

Atletisme

La Mitja Marató no es disputarà el 2021

Josep Cadalso

23.10.2020 | 20:07

La Mitja Marató de Terrassa no es disputarà l'any 2021. O, almenys, no es farà en el seu format tradicional a causa de la pandèmia de coronavirus. Així ho ha confirmat l'organització de la prova atlètica, que treballa ara en nous formats alternatius per mantenir en el calendari una cita tan...