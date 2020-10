Marta Corredera arriba als 80 partits amb la selecció espanyola

Futbol

24.10.2020 | 14:29

La jugadora terrassenca Marta Corredera, que aquesta temporada milita al Real Madrid, ha complert 80 partits com a internacional absoluta amb la selecció espanyola. Corredera va arribar a aquesta xifra en el partit que divendres va disputar Espanya a Sewvilla contra la República Txeca, amb victòria espanyola per 4 a 0. Aquesta golejada situa la selecció a les portes de la classificació per a la Eurocopa.

Marta Corredera va manifestar després del partit la seva satisfacció per arribar a una xifra tant important de partits com a internacional. "Semblava impensable quan vaig començar aquí fa ja més de deu anys. La gent pot pensar que és fàcil arribar, però no és així, darrere hi ha moltíssima feina, molts anys d'esforç, i no sols meus. Em recordo de la família, de tots els que aguanten els moments complicats dia a dia, i sobretot de les meves companyes, perquè sense elles i tot el treball que fa el cos tècnic i la Federació, ser aquí seria impensable".

La defensa del Real Madrid espera poder "continuar sumant i ajudant a l'equip". "Crec que tenim un grup excepcional, que l'està demostrant en cada partit. L'Eurocopa és l'objectiu en ment i tant de bo que puguem continuar sumant internacionalitats", va indicar. Marta Corredera ha disputat dos mundials i una Eurocopa amb la selecció espanyola.