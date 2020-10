Laura Bruguera cobrirà una baixa a la selecció

Hockey

23.10.2020 | 21:16

La davantera terrassenca del San Pablo Valdeluz Laura Bruguera ha estat convocada per Adrian Lock per a l'stage que la selecció espanyola femenina de hockey farà la setmana vinent a València. Bruguera esdevé la onzena jugadora egarenca de les 33 convocades. Ha entrat en lloc de la lesionada Constanza Amundson (RC Polo). La jugadora del Júnior Laia Vidosa, per la seva banda, ha substituit a la també lesionada Carmen Cano (Club de Campo). D'aquesta manera, un terç de les convocades per aquest primer stage després de l'Estat d'Alarma del mes de març són terrassenques.

Bruguera s'enfrontarà diumenge a Les Pedritxes per primera vegada a l'equip on havia jugat fins ara, el CD Terrassa. Ho farà defensant la samarreta del San Pablo Valdeluz madrileny. Serà un matx ben especial per a l'egarenca.