La Federació Espanyola escollirà el seu president el 21 de novembre

Hockey

23.10.2020 | 15:20

La Federació Espanyola de Hockey es troba immersa en plena campanya electoral. Es convoquen eleccions a la presidència, als òrgans de govern, a l'assemblea general i a la comissió delegada. El procés electoral ja està en marxa, però tot sembla indicar que Santi Deó continuarà en el càrrec en el que seria, com ell mateix va anunciar, el seu darrer mandat. Diumenge s'acaba el termini per a la presentació de candidatures, que seran proclamades dimecres dia 28. El 6 de novembre s'escolliran els membres de l'assemblea general, que se celebrarà el 21 de novembre. Serà aquest dia quan es ratifiqui Deó com a president si no apareix cap candidatura de darrera hora.