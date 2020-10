El Terrassa FC suspèn la seva activitat per un positiu de Covid-19

Futbol. Tercera Divisió

22.10.2020 | 16:32

El Terrassa FC ha suspès l'activitat del seu primer equip per un positiu per coronavirus a la plantilla. El club ha informat aquest dijous de la situació després dels resultats de les proves que se li han fet al jugador positiu. Aquest futbolista ja estava aïllat de l'equip i no ha participat en els entrenaments d'aquesta setmana. Segons la informació del club, l'afectat es troba bé i aïllat en el seu domicili.

El Terrassa FC ha comunicat el cas a la Federació Catalana. En les pròximes hores, la resta de jugadors i membres del cos tècnic es sotmetran al pertinent test serològic.Cal recordar que aquesta setmana el Terrassa FC ja no jugava partit de Lliga, en complir jornada de descans.