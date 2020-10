La selecció femenina de hockey trasllada la seva concentració a València

Hockey

22.10.2020 | 15:42

La selecció femenina de hockey ha traslladat a València la concentració que tenia previst fer la pròxima setmana a Gijón. L'escenari existent a la ciutat asturiana amb motiu de la pandèmia del coronavirus ha fet que les autoritats locals no hagin donat el vistiplau per fer l'activitat. La concentració es farà del 26 d'octubre a l'1 de novembre i en ella participaran un total de 33 jugadores. El combinat d'Adrian Lock no es reunia des del mes de març, abans del confinament per la pandèmia de la Covid. L'activitat servirà per seguir preparant els Jocs Olímpics de Tòquio.

Deu de les convocades són terrassenques. Cinc juguen en equips locals: Berta Bonastre, Carola Salvatella i Maria Tost (Club Egara) i Clara Ycart i Júlia Pons (CD Terrassa). Les cinc restants son les jugadores del Júnior de Sant Cugat Georgina Oliva, Carlota Petchamé, Marta Grau i Júlia Strappato, a més de Clara Badia, que milita enguany al Mannheimer alemany.