Quatre partits de sanció per al jugador del CN Terrassa Víctor Alegre

Quatre partits de sanció per al jugador del CN Terrassa Víctor Alegre

Waterpolo

22.10.2020 | 17:06

El Comitè de Competició de la Federació Espanyola de Natació ha sancionat amb quatre partits de càstig el jugador del primer equip de waterpolo del CN Terrassa Víctor Alegre. La suspensió es produeix, segons l'organisme federatiu, per una agressió que va cometre en el partit de la primera jornada disputat contra el CN Sant Feliu a la piscina de l'Àrea Olímpica. Una acció que comportaria una sanció de cinc partits, però que es veu rebaixada per penediment del jugador del conjunt egarenc, tal com reflecteix l'acta arbitral de l'encontre.