La pròxima semana es jugarà el primer Open internacional Ciutat de Terrassa

Esquaix

22.10.2020 | 15:33

Les instal·lacions de l'Squash 4 acolliran els dies 30 i 31 d'octubre la primera edició de l'Open PSA Internacional Ciutat de Terrassa d'esquaix, promogut per la Federació Catalana d'aquest esport. El torneig reunirà jugadors professionals amb bon rànquing en l'àmbit internacional. La Federació Catalana ja va manifestar amb motiu del seu trasllat a Terrassa l'any passat, la voluntat de promoure un campionat d'aquestes característiques, que ara es posa en marxa amb el vistiplau de la Professional Squash Association (PSA). Malgrat les restriccions que marca la pandèmia de coronavirus, s'aplicarà el protocol marcat perquè el torneig es disputi amb la màxima seguretat sanitària.

La Federació Catalana considera que és important impulsar ja aquest any la iniciativa, per anar-la consolidant en el futur com una cita de referència al calendari esportiu local. Els partits es jugaran a l'Squash 4, però segons les necessitats del torneig també es podrien fer alguns partits a l'Squash Marconi.