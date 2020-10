Un jugador del CD Terrassa fa història a la Copa del Món de dards

Dards

22.10.2020 | 19:52

Jonathan Martín, jugador del Club de Dards Terrassa, ha fet història en aquest esport a Catalunya en classificar-se per al Top-32 de la Copa del Món d'aquest esport que enguany es disputa amb format virtual per les restriccions imposades per la pandèmia del coronavirus. La fase de grups ha finalitzat amb Martín en el quart lloc de la classificació del seu grup, després d'una emocionant darrera jornada en la que va sumar tres victòries per 3 a 0. Entre els seus últims partits destacava el que l'enfrontava al txec Daniel Barborák, rival directe amb el que empatava a victòries i davant qui no va cedir cap joc. Amb aquestes tres victòries va signar un balanç final de 7 partits guanyats i 4 derrotes que el situen en quart lloc a la general. A la ronda dels 32 millors tindrà com a rival el jugador irlandès Martin Heneghan.

Martín debutava a nivell internacional, però ja es va imposar en el Rànquing #DardsOnLine, organitzat per la Federació Catalana per substituir la Lliga Catalana i el Rànquing Destí World Masters, suspesos durant la pandèmia.