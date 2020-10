La Federació Catalana defensa la tornada de les competicions

Futbol

22.10.2020 | 18:51

La Federació Catalana de Futbol ha proposat l'aixecament de les mesures restrictives en l'esport federat i la tornada a una pràctica esportiva segura i responsable, el més aviat possible. L'organisme federatiu ha elaborat un informe detallat sobre l'adaptació de la competició a les limitacions establertes per les autoritats amb motiu de la Covid-19. El document, traslladat a la Secretaria General de l'Esport, vol constatar que el futbol i el futbol sala català garanteixen una pràctica esportiva segura, a través de l'aplicació del Protocol Covid-19 de la Federació en tots els camps i pavellons de Catalunya.

L'informe demana la tornada a la competició en base a diferents arguments. Destaca l'esforç organitzatiu per adaptar les competicions a la situació de crisi sanitària, fent una aposta clara pel criteri de proximitat, afavorit per l'estructura piramidal de les categories. Aquesta condició permet que el gran gruix de partits es disputin per proximitat geogràfica dins de la regió sanitària, o fins i tot de la mateixa comarca.

A més, destaca que les competicions es disputen entre grups estables i permanents, verificats a través de sistemes informàtics fiables, Segons la Federació, la taxa de partits ajornats per positius, o contactes amb positius, se situa al voltant del 5,5% després de més de 17.500 partits disputats des del passat 1 de juliol.

L'informe tambe diu que la prohibició de disputar competicions oficials no ha contribuït a reduir els desplaçaments, ni a desconcentrar persones que no conviuen habitualment juntes. I destaca que l'impacte econòmic de la paràlisi de l'activitat federada, en cas de decidir-se la prolongació de la suspensió de les competicions, pot portar les entitats a no poder atendre els seus compromisos econòmics.

La Federació proposa mesures per poder reiniciar les competicions. En aquest sentit, ofereix la disputa sense públic de tots els partits amb jugadors majors de 16 anys. I en els casos d'activitats on hi participin menors d'aquesta edat, permetre l'entrada d'un adult per esportista.

A més, proposa la no utilització de vestidors, tret de l'àrbitre i l'equip visitant quan hagi de desplaçar-se més de 50 quilòmetres des de la seva localitat fins al recinte esportiu.