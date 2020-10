Un partit de pretemporada del San Cristóbal al seu feu. LLUÍS CLOTET Un partit de pretemporada del San Cristóbal al seu feu.

El San Cristóbal congela preus

20.10.2020 | 21:23

Una temporada més, el CP San Cristóbal manté els seus preus congelats pel que fa als abonaments per als seus socis durant l'exercici 2020-2021. Sota l'eslògan "Et volem al Sancris! Feste'n soci", el club de Ca n'Anglada ha iniciat una campanya tant per a fidelitzar els seus abonats i també per a...