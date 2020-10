El San Cristóbal congela preus

> Tercera Divisió

20.10.2020 | 21:23

Una temporada més, el CP San Cristóbal manté els seus preus congelats pel que fa als abonaments per als seus socis durant l'exercici 2020-2021. Sota l'eslògan "Et volem al Sancris! Feste'n soci", el club de Ca n'Anglada ha iniciat una campanya tant per a fidelitzar els seus abonats i també per a captar-ne de nous.

Els preus dels abonaments van des dels 50 fins als 120 euros. Els nous abonaments entraran en vigor aquest mateix diumenge, ja que el primer equip de l'entitat rebrà a les dotze del migdia la Montañesa al camp municipal de Ca n'Anglada. Els homes d'Oliver Ballabriga no van poder disputar el seu partit corresponent a la primera jornada al camp de la Pobla de Mafumet per trobar-se en quarantena per un cas positiu de Covid-19 a la plantilla, que ja ha tornat als entrenaments.

Tots els preus

La més econòmica d'entre totes les modalitats d'abonament per a la temporada és el carnet de soci pensionista, que seguirà costant 50 euros. El carnet normal de soci té un cost de 70 euros, idèntica quantitat que valdrà el carnet de pensionista de plata. El carnet de soci de plata i el de pensionista d'or tindrà un preu de 90 euros, mentre que el soci d'or i el carnet especial de pensionista costarà 120 euros.

Els carnets es poden recollir a les oficines del camp de Ca n'Anglada de dilluns a divendres de sis de la tarda a vuit del vespre. Per a més informació, es poden adreçar al següent telèfon: 674 116 332. Dissabte s'obrirà d'11 a 13 hores i també diumenge al matí abans del partit. Per accedir al camp diumenge caldrà tenir el carnet en vigor.