Tres partits suspesos per positius

20.10.2020 | 04:00

La lliga de Divisió d'Honor va començar amb alternacions per la pandèmia de coronavirus. Tres partits de la màxima categoria masculina es van ajornar per positius en els diferents equips. En el grup del CN Terrassa, no es va disputar l'encontre entre el CN Catalunya i el CN Barcelona per un positiu em aquest segon equip. En l'altre grup, tampoc es va jugar el partit entre el CN Echeyde i el CN Sabadell. A més, tampoc va jugar el CN Mataró a la piscina del Navarra, per un positiu en el conjunt del Maresme. La Federació Espanyola ja ha deixat dates lliures perquè es puguin recuperar els partits que es vagin ajornant.