Resignació i alegria a les banquetes

20.10.2020 | 04:00

Ramon Sala, entrenador del Club Egara, va acabar molt satisfet amb el rendiment ofert pels seus jugadors. "Tots els partits són complicats i cal resoldre'ls. Hem començat molt bé en tots els sentits. Al tercer quart hem baixat una mica però al final hem sabut reaccionar molt bé", va dir. Per la seva banda, Fernando Consul, entrenador del Línia 22, tenia clar que el partit no era dels de la seva lliga. "Ha estat un partit per a treure conclusions i per a millorar. L'Egara ha aprofitat les seves ocasions i ha demostrat ser superior. Però nosaltres ho hem intentat. Hem estat humils però molt intensos. Els seus dos primers gols ens han fet molt de mal", va assenyalar.