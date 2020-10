Primera victòria de la temporada d'un Egara superior

Redacció

20.10.2020 | 04:00

Primera victòria de la temporada per a un Club Egara que es va mostrar molt superior a la Real Sociedad de Tenis de Santander a les instal·lacions del Pla del Bon Aire. El conjunt que prepara Albert Massaguer va dominar el partit de principi a final i va tenir molt bones oportunitats per aconseguir més gols.

Les terrassenques es van situar amb un marcador de 2 a 0 favorable als vint-i-cinc minuts de partit. Berta Bonastre va inaugurar l'electrònic quan faltava un sol minut per tancar el primer període, mentre que Carla López-Llauder va fer el segon a deu minuts del descans.

ocasions i penals

Fruit de la seva superioritat, l'Egara va seguir assetjant la porteria defensada per Lucía Caruso, que va fer un molt bon treball i va evitar que la golejada es convertís en una realitat. Ja al minut 43, un penal-córner de les visitants va ser aturat amb peus i els col·legiats van decretar stroke. Ainoa Civera el va transformar. La tònica del partit, però, no va variar. Les càntabres no es van acostar i el Club Egara va seguir desaprofitant ocasions. Les de Massaguer, que van tenir el partit controlat en tot moment, s'han situat en la vuitena posició amb els mateixos quatre punts que té l'Atlètic. Diumenge rebran el Sardinero, un altre rival directe.

Club Egara, 2

Girabent, Colet, Fitó, Nonna López-Llauder, Adell, Tost, Fuentes, Willig, Bonastre, Carla López-Llauder i Bosch, equip inicial, Gispert, Gómez, Herrero, Cristina Salvatella, Gibert i Fontanes.

RS Tenis, 1

Caruso, Cabut, Arrébola, Borgarucci, Poo, Civera, Sáenz de Santamaría, De Beraza, Bousquet, Cairoli i Mesones, equip inicial, Garayo, Floranes i Fernández.

Àrbitres. Pilar López i Franc Tormo.

Gols. 1-0, minut 16, Berta Bonastre; 2-0, minut 25, Carla López-Llauder; 2-1, minut 43, Ainoa Civera d'stroke.