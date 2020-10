Molist: "Era molt important començar la Lliga amb victòria"

20.10.2020 | 04:00

Xevi Molist, entrenador del Terrassa FC, va fer una valoració molt positiva de la victòria a Valls. "Veníem a un camp molt difícil, en el qual has de plantejar coses diferents per les dimensions del camp. El que hem treballat durant la setmana ha sortit bé", va dir després del partit. "La valoració és molt positiva. Començar la Lliga guanyant era molt important. Hem d'estar contents amb la capacitat de treball que hem demostrat, malgrat que en algun moment hauríem d'haver tingut més pilota. En tot cas, era important guanyar per tenir aquestes dues setmanes de tranquil·litat." Molist es va referir a la profunditat de banqueta de la seva plantilla. "En el partit contra el Castelldefels hi haurà canvis, segur. Posarem els jugadors en funció del perfil de cada partit."