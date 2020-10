Debut amb golejada egarenca

Redacció

19.10.2020 | 20:36

El CN Terrassa va escriure el guió previst en el primer partit de Lliga, disputat a l'Àrea Olímpica contra el CN Sant Feliu, equip acabat d'ascendir a la màxima categoria. El conjunt de Dídac Cobacho no va donar cap opció al seu rival i amb un marcador de 12 a 1 al descans va deixar el partit completament sentenciat. Els egarencs van signar bons moments de waterpolo en una temporada atípica, amb els equips en dos grups en la primera fase i els dubtes que desperta la incidència que pugui tenir l'epidèmia de coronavirus.

El desenvolupament del primer quart ja va ser molt indicatiu de què passaria durant l'encontre. Un parcial de 7 a 0 va visualitzar les grans diferències entre els dos equips i el bon nivell de concentració dels egarencs, que no es van confiar malgrat la seva superioritat. El partit va arrencar amb un primer gol d'Òscar Carrillo en una acció de superioritat numèrica al minut i mig de joc. Una nova acció en home de més va permetre Pericas situar el 2 a 0, just abans que De Lera marqués el tercer. Els gols van succeir-se fins al final del període. Prieto, en dues ocasions, Pericas, de nou, i Alarcón, de penal, van completar el parcial.

El Sant Feliu va marcar el seu primer gol mitjançant Llorens a l'inici del segon quart. Els de Dídac Cobacho, però, no van fer cap concessió i van encadenar un parcial de 5 a 0 que va enfilar l'electrònic fins al 12 a 1 al descans. Chico, en dues ocasions, De Lera, Rodríguez i Alarcón en van ser els golejadors.

Més igualtat

Amb el partit decidit pel 12 a 1 de la mitja part, el joc es va igualar. El tercer període es va saldar amb un parcial de 4 a 3. Lucena, de penal, va anotar la segona diana visitant. El CN Terrassa va replicar amb dos gols consecutius de Carrillo i Alarcón. El Sant Feliu, no obstant això, va retallar la distància amb un altre penal transformat per Lucena i una diana de Pugibet. El període, però, va finalitzar amb un parcial local de 2 a 0 per mitjà de Chico, de penal, i de Rodríguez que van deixar el 16 a 4.

En els últims vuit minuts, l'equip de Dídac Cobacho va tornar a prémer l'accelerador, fet que va provocar que la diferència augmentés progressivament. Després que Zurita marqués el 17 a 5 de penal, els egarencs van encadenar un altre 5 a 0 en quatre minuts de joc, amb Alarcón, autor de dues dianes, De Lera, Prieto i Rodríguez com a protagonistes. Chico va tancar la golejada a un minut de la botzina (23-6).

CN Terrassa, 23

Motos, Alegre, F. Sánchez, Alarcón (5), Carrillo (2), Prieto (3), Alcaraz (1), Pericas (2), Gutiérrez, De Lera (3), Rodríguez (3), Chico (4), I. Sánchez.

CN Sant Feliu, 6

Cruz, Antonov, M. Lucena (2), Malagarriga, A. Lucena, Echenique, Llorens (1), López, Zurita (2), Moreno, Pugibet (1), Fernández, Guarnido.

Àrbitres. Iñesta i Caner.

Parcials. 7-0, 5-1, 4-3 i 7-2.