> Divisió d'Honor masculina

El CD Terrassa va despertar massa tard a San Sebastián de los Reyes

19.10.2020 | 20:36

En un duel on estava en joc la lluita per la sisena posició, el CD Terrassa va caure per 4 gols a 3 a San Sebastián de los Reyes davant del Complutense. Els madrilenys, que tenen encara dos partits pendents, es mantenen sisens amb sis punts, dos més que un CD Terrassa que ha perdut ja tres dels cinc partits que ha disputat....