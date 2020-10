El Terrassa FC debuta amb una victòria convincent

Futbol. Tercera Divisió

18.10.2020 | 18:25

El Terrassa FC ha començat la Lliga de forma positiva, guanyant el seu partit al camp del Valls per 0 a 3 . Els egarencs han resolt amb ofici un compromís incòmode davant un rival motivat en el seu debut a la Tercera Divisió i en un terreny de joc que dificultava el futbol del Terrassa per les seves dimensions. Malgrat aquestes dificultats, el conjunt de Xevi Molist ha fet un futbol pràctic que li ha donat un resultat òptim.

Malgrat la pressió defensiva del Valls en el primer període, el Terrassa s'ha anat adaptant de forma progressiva a les condicions del partit. En la primera mitja hora de joc, el Valls ha generat poc perill. Només una centrada-xut que Ortega ha desviat a córner ha generat incertesa en les files egarenques. El Terrassa, per la seva banda, ha pogut marcar en el minut 20, en una falta que ha executat Josu i ha rebutjat el porter, i en un cop de cap d'Arranz que tampoc ha trobat el destí desitjat.

Però en el minut 32, el Terrassa s'ha avançat en el marcador. Ha estat Jaume Pascual qui ha inaugurat el marcador, en una bona aparició per la banda dreta que ha finalitzat amb un bon xut creuat. Sis minuts més tard, Jaume Pascual ha tornat a tenir protagonisme amb una bona centrada des de la banda dreta que Salva Torreño ha rematat al fons de la porteria en un gran cop de cap en planxa. L'únic detall negatiu del primer temps ha estat la lesió de Fernando Galeano, que ha deixat el terreny de joc per ser substituït per Manu.

A la segona part, el Terrassa FC ha gestionat perfectament el partit sense deixar que el Valls s'acostés en el marcador malgrat l'empenta inicial dels locals. Amb el temps gairebé complert, ha arribat el tercer gol del Terrassa. Se l'ha fet en pròpia porteria el porter Alejandro, en una acció en la que ha estat pressionat per Sergi Arranz. En aquest segon període cal remarcar el debut en el conjunt de Xevi Molist del migcampista Adri Lledó, que s'ha incorporat a la plantilla aquesta mateixa setmana.