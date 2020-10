Futbol. Tercera Divisió

18.10.2020 | 13:07

La primera plantilla del CP San Cristóbal ja pot tornar als entrenaments, un cop s'ha confirmat que no hi ha cap més cas de coronavirus entre els seus jugadors. Els components de l 'equip, futbolistes i cos tècnic, han passa't els tests preceptius sense problemes. Aquesta pròxima setmana està previst que l' equip torni als entrenaments. El conjunt de Ca n'Anglada no ha pogut debutar a Lliga aquest cap de setmana per un positiu entre els seus jugadors.