L'hora dels títols al Natació

Josep Cadalso

16.10.2020 | 20:07

A les quatre d'aquesta tarda arrenca a la piscina de l'Àrea Olímpica la Lliga de Divisió d'Honor femenina per al CN Terrassa. Ho farà a porta tancada i amb la Escuela Waterpolo Zaragoza com a rival per a l'estrena. El curs comença amb moltes novetats pel que respecta al dibuix competitiu, amb un nou sistema de...