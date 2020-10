Dues fases, tres ascensos i sis descendits

17.10.2020 | 04:00

El format de la Lliga presenta canvis molt importants. La Lliga tradicional queda rellevada per un campionat amb subgrups i dues fases, que poden ser tres per aquells equips que facin front a un "play off" d'ascens. En joc hi haurà tres places d'ascens i sis descensos. Els 22 equips han quedat dividits en dos subgrups en una primera fase que es disputarà per lliga a doble volta. A la segona fase es formaran tres grups. El primer format pels tres primers de cada grup; el segon amb els classificats entre la quarta i la sisena plaça; i el tercer amb els equips que hagin finalitzat entre el setè i l'onzè lloc. Els punts obtinguts en aquesta primera fase s'arrossegaran a la segona part del campionat on només es jugarà contra els rivals de l'altre grup del primer tram de la Lliga. En el grup d'ascens, els dos primers pujaran directe. I els altres quatre passaran a un "play off" contra els dos primers del grup intermedi. El guanyador d'aquest "play off" també ascendirà. Pel que fa al darrer grup, format pels cinc últims de cada grup de la primera fase, es jugaran la permanència a la categoria. Baixaran els sis últims.