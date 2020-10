Bea Ortiz veu a l'equip preparat per optar a tot

17.10.2020 | 04:00

La jugadora internacional rubinenca Bea Ortiz, és un dels grans referents de l'equip femení del CN Terrassa. Millor jugadora del darrer Campionat d'Europa de seleccions i màxima golejadora de la darrera Lliga, serà una de les figures del campionat que comença aquest cap de setmana. "Després de tot el que hem viscut en els darrers mesos, tenim una gran motivació per començar la Lliga", explica. "L'any passat ja vam demostrar que podíem guanyar coses. I aquesta temporada és el moment de fer-ho." Amb relació al nou model de competició, explica que pot resultar atractiu. "Si ens adaptem bé ens pot agradar. Tots els rivals del grup són forts." La jugadora del CN Terrassa admet que ara l'equip parteix amb un any d'experiència conjunta que es deixarà notar a la piscina. "L'any passat érem un equip nou, no ens coneixíem, però vam demostrar la progressió al llarg de la temporada. Aquest any mantenim el bloc i arriba la Paula, que s'ha adaptat molt bé. Comencem la Lliga amb aquest trajecte recorregut."