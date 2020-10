Dos tècnics egarencs a l'univers de la lliga LEB plata

Bàsquet

Josep Cadalso

16.10.2020 | 12:02

El passat dissabte es va iniciar la Lliga de bàsquet en la categoria de LEB Plata, la tercera en ordre d'importància a escala estatal. Aquest campionat compta amb la participació de dos entrenadors terrassencs, que a més es van enfrontar en la primera jornada. Per una banda, Jordi Juste, que és el tècnic del Basket Navarra. I per una altra, Álvaro Fernández, assistent en el Hestia Menorca. Aquests dos equips van jugar a la pista del conjunt balear, que va ser el guanyador del partit per un marcador de 87 a 68.

Juste i Fernández tenen diferents punts en comú que van fer especial aquest enfrontament esportiu de marcat accent terrassenc. A més de compartir la condició d'egarencs, els dos van fer les primeres passes a l'Sferic. El seu recorregut a les banquetes els ha portat a diferents experiències fins a coincidir aquesta temporada a la categoria LEB Plata. Juste va arribar al club navarrès el febrer de 2020 per substituir Xabi Jiménez, en la seva primera experiència a LEB Plata després d'una interessant trajectòria professional. El tècnic va començar portant un combinat de jugadors escolars que posteriorment passaven a formar part de l'equip preinfantil de l'Sferic.

Nascut el 10 de setembre del 1978, Jordi Juste signa una notable trajectòria a banquetes estrangeres. A Catalunya va dirigir el Tàrrega i el Castellar, abans de marxar el 2011 a Serbia com a ajudant del KK Soldes. Posteriorment va treballar en el Titans irlandès, en l'equip femení del Liffey Celtics de Dublín i en el KFUM Nassjo Basket suec com a assistent de Félix Alonso. Amb la marxa d'Alonso, va ser el primer entrenador del conjunt suec durant dues temporades. El 2019 va signar com a entrenador del Korihait finlandès, el seu darrer equip abans de la tornada al bàsquet espanyol per fer-se càrrec del Basket Navarra.

Álvaro Fernández, per la seva banda, va arribar la temporada passada a Menorca, per ser director esportiu i entrenador del primer equip del CD Alcazar de Maó, que juga a la Lliga Balear. Ja va començar a desenvolupar tasques tècniques amb el primer equip del CB Menorca, on aquest any és entrenador assistent a la LEB Plata. Álvaro Fernández, de 29 anys, va deixar l'Sferic per iniciar la seva nova etapa després de desenvolupar les tasques de director esportiu i entrenador del primer equip en l'entitat egarenca.

Malgrat la seva joventut, protagonitza una trajectòria més que notable. Va començar entrenant les categories formatives de l'Sferic i de l'Escola Pia, per passar posteriorment per la JE Terrassa, CN Sabadell, CBF Cerdanyola i CECC Sabadell. Compta a la seva trajectòria amb diferents ascensos, destacant l'obtingut a Copa Catalunya amb el CN Sabadell. Ara viu una nova experiència plena d'ambicions en el bàsquet professional.