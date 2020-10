Alineació del San Cristóbal al camp del Sant Andreu, on va jugar el darrer amistós. cp san cristóbal Alineació del San Cristóbal al camp del Sant Andreu, on va jugar el darrer amistós.

Un positiu per Covid ajorna el debut del San Cristóbal

Josep Cadalso

15.10.2020 | 20:28

El CP San Cristóbal no podrà debutar el pròxim diumenge a la Lliga per un cas de positiu per coronavirus a la seva primera plantilla. El conjunt parroquial ha aturat la seva activitat i ha demanat l'ajornament del partit contra la Pobla de Mafumet de la primera jornada, alhora que ha posat en marxa tots els protocols...