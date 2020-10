El San Cristóbal ha d'ajornar la seva estrena per un positiu de Covid a la plantilla

Futbol. Tercera Divisió

Josep Cadalso

15.10.2020 | 11:16

El CP San Cristóbal no podrà debutar el pròxim diumenge a la Lliga per un cas de positiu per coronavirus a la seva primera plantilla. El conjunt parroquial ha aturat la seva activitat i ha demanat l'ajornament del partit contra la Pobla de Mafumet de la primera jornada, alhora que ha posat en marxa tots els protocols establerts pels estaments oficials. El cas d'un dels seus jugadors es va conèixer el dimecres, després dels resultats de les proves realitzades al futbolista el dilluns, que havia presentat símptomes prèviament. A partir d'aquest moment, s'ha posat en marxa el protocol pertinent, aturant els entrenaments i tota l'activitat. El club va comunicar el mateix dimecres el cas a les federacions Catalana i Espanyola per activar el protocol establert. Ara, la resta de la plantilla i cos tècnic s'hauran de sotmetre als tests pertinents i si no es dóna cap altre cas de positiu l'activitat es podria reprendre la pròxima setmana.