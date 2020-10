El projecte de l'aparcament al CN Terrassa queda ajornat

Instal·lacions

Josep Cadalso

15.10.2020 | 16:14

El projecte de construcció d'un aparcament a les instal·lacions del CN Terrassa ha quedat ajornat sense data, segons s'ha constatat en una reunió que aquest dijous han mantingut representants de l'Ajuntament i del CN Terrassa. També ha participat el Terrassa FC, com a entitat usuària de la zona. El motiu és la manca de capacitat d'inversió municipal en aquests moments i de disponibilitat per afrontar una obra com aquesta en un període en el qual també s'ha de fer front a la remodelació del Camp Olímpic per a la disputa del Mundial femení de hockey de 2022. Fa unes setmanes, el president del CN Terrassa, Jordi Martín, va presentar la proposta a l'alcalde, Jordi Ballart, en una trobada entre ambdues parts. Semblava que la sintonia era bona, però en la reunió específica d'aquest dijous s'ha visualitzat un escenari amb masses entrebancs.

L'avantprojecte encarregat pel CN Terrassa contemplava la construcció d'un aparcament en l'actual ubicació del camp de futbol. Es construiria una estructura coberta com si es tractés d'una nau amb una elevada capacitat de places d'aparcament. En la coberta d'aquesta peça quedaria el camp de futbol. Aquesta proposta reduïa de forma molt notable la inversió econòmica a realitzar en comparació amb altres idees anteriors per fer un aparcament soterrat en algun punt de l'Àrea Olímpica. Aquesta obra tindria un cost d'uns quatre milions d'euros. La proposta del CN Terrassa passava per constituir una promotora participada per l'entitat, l'Ajuntament i altres agents, com podia ser el mateix Terrassa FC.

La reunió ha comptat amb la presència del regidor d'Esports, Miguel Ángel Moreno, altres representants municipals, el president del CN Terrassa, Jordi Martín, i el vicepresident del Terrassa FC, Antonio García.