Els partits del CN Terrassa, també sense públic

Waterpolo

Josep Cadalso

15.10.2020 | 13:36

Els partits de waterpolo del CN Terrassa d'aquest cap de setmana, tant a la Divisió d'Honor masculina com femenina, es disputaran a porta tancada, segons ha informat el club egarenc. Els dos equips locals debutaran a la Lliga, ja que les seves competicions no es veuen afectades per la suspensió de l'activitat esportiva decretada per la Generalitat per aturar la propagació del coronavirus, al tractar-se de competicions d'àmbit estatal. Fins ara, els partits de la Copa Catalunya que han jugat els equips del CN Terrassa s'han fet amb públic, amb les limitacions i mesures de seguretat establertes. Però arran del paquet de mesures aprovades pel Govern català, s'ha decidit que els encontres es juguin sense públic. El CN Terrassa femení debutarà dissabte contra la Escuela Waterpolo Zaragoza a les 4 de la tarda, mentre que l'equip masculí tindrà com a rival el CN Sant Feliu a les 6.