La jugadora argentino-portuguesa Julia Gomes s'incorpora a l'Atlètic Terrassa.

L'argentina Julia Gomes torna a l'Atlètic després d'estar confinada

13.10.2020 | 20:18

L'argentino-portuguesa Julia Gomes arribarà entre avui i demà a Terrassa per a incorporar-se a la primera plantilla de l'Atlètic, on ja va militar la temporada passada. La jugadora, de 28 anys, es trovaba confinada a la ciutat argentina de Puerto Madryn i ahir va arribar a Lisboa, on va fer diversos tràmits per renovar...