El Júnior masculí s'ha vist afectat per un cas de coronavirus. Hockey Júnior

Hockey. Divisió d'Honor

14.10.2020 | 17:24

Els ajornaments de partits en la Divisió d'Honor de hockey es continuen produint en aquestes primeres jornades de la competició. En aquest cas, la Federació Espanyola ha confirmat que el partit entre el Jolaseta i el Júnior, d'aquest cap de setmana, no es disputarà per un cas de positiu per coronavirus en el conjunt de Sant Cugat. Inicialment, l'encontre es jugarà el 8 de desembre.