El futbol de Tercera Divisió, a porta tancada

Futbol. Tercera Divisió

14.10.2020 | 21:33

La Lliga de Tercera Divisió de futbol començarà aquest cap de setmana. Però ho farà a porta tancada i sense la presència d'espectadors, en contra del que estava previst. Els clubs de la categoria han rebut aquest dimecres aquest anunci per part de la Federació Catalana, el que altera els plans inicials donat que inicialment estava permès un aforament reduït en els diferents camps de la categoria. Aquesta mesura s'aplicarà durant els quinze dies de vigència de les mesures adoptades per la Generalitat pel control de la pandèmia, entre les quals destaca la suspensió de tota l'activitat esportiva no professional a Catalunya. Les competicions de caràcter estatal sí podran disputar-se, com és el cas de la Tercera Divisió de futbol que comença aquest cap de setmana amb la participació de Terrassa FC i San Cristóbal. El conjunt de Ca n'Anglada, per tant, no podrà obrir les portes del seu camp en la segona jornada del campionat, mentre que el Terrassa no jugarà com a local fins a l'1 de novembre, pel què en principi ja podria fer-ho amb espectadors.