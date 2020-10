Xavi Hernández suma el seu tercer títol com a tècnic a Qatar Xavi Hernández suma el seu tercer títol com a tècnic a Qatar

12.10.2020 | 19:32

Xavi Hernández va sumar aquest disssabte el tercer títol com a entrenador del Al Sadd de Qatar, després de guanyar la final de la Copa Ooredoo per 4 a 0 davant el Al Arabi. Aquesta final corresponia a la temporada 19-20, però va ser ajornada per la pandèmia. Els dos equips comptaven amb baixes pels compromisos...