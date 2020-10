Títol pel CN Sabadell

13.10.2020 | 04:00

El CN Sabadell es va proclamar campió de la Supercopa, tant en categoria masculina com femenina. En el primer dels apartats, els sabadellens van donar la sorpresa a la semifinal després d'imposar-se al gran favorit, el Barceloneta, a la tanda de penals. El terrassenc Bernat Sanahuja, incorporat al CN Sabadell aquesta temporada, va ser l'autor del penal decisiu. A la final, el CN Sabadell es va imposar al CN Barcelona per 10 a 9 després d'anotar el gol definitiu en el darrer segon. En el torneig femení, el Sabadell va guanyar el Mataró a la gran final per 11 a 6.