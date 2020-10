Muzamai Khan i Lorena Benítez es vesteixen d'or

Squash. Campionat de Catalunya sub-15 i sub-17

13.10.2020 | 16:07

Els atletes del Club de Peses Terrassa Muzamai Khan i Lorena Benítez es van penjar diverses medalles d'or en el Campionat de Catalunya sub-15 i sub-17.En la categoria de 102 quilos de pes corporal, Musa Khan va assolir els seus tres intents vàlids en arrencada, amb un millor aixecament de 72 quilos. En dos temps va aixecar-ne 75. Amb una marca de 147 quilos en total olímpic va aconseguir medalles d'or en arrencada, dos temps i total olímpic. Es va classificar per al Campionat d'Espanya sub-15 que tindrà lloc el novembre a la localitat gaditana de San Fernando.

En l'apartat femení, Lorena Benítez va aixecar 63 quilos en arrencada, assolint fins a vuit rècords de Catalunya i tres d'Espanya oficiosos. No tenen validesa oficial, ja que no s'han fet en un Campionat d'Espanya. Benítez va aixecar 74 quilos en dos temps, aconseguint 14 nous rècords catalans i dos d'espanyols. La terrassenca es va endur tres medalles d'or sub-15 i tres més sub-17. A banda, es va classificar per als Campionats d'Espanya sub-15, sub-17 i júnior. En el global de la competició, el Club de Peses Terrassa es va endur nou medalles d'or, dos trofeus a la millor marca femenina, 22 rècords de Catalunya i cinc d'Espanya. Lorena participarà aquest cap de setmana a La Corunya en el Campionat d'Espanya júnior i lluitarà per l'or amb participants sis anys més grans que ella. Allí intentarà oficialitzar els seus rècords.